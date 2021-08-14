Flamingo'yu sahilde görenler şok oldu

Bodrum'da yolu sahile düşen yavru flamingoyu gören yerli ve yabancı turistler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Flamingo koruma altına alındı.

Akyarlar Fener Sahilinde denize giren vatandaşlar, karşılarında yavru bir flamingoyu görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Zarif hareketlerle sahilde yürüyen flamingo, tüm dikkatleri üzerine çekti. Kuşu görenler hemen cep telefonlarına sarılıp o anları kayıt altına aldı. İlk defa flamingo gören çocuklar, kuşun peşinde koştu. İhbar üzerine bölgeden alınıp Turgutreis Bakımevi görevlilerince bakımevine getirilen hayvan, Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekibine teslim edildi. Kuşun sağlık kontrollerinin ardından yaşam ortamı Tuzla Sulak Alanı'na bırakılacağı öğrenildi.