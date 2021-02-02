İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Foseptik çukuruna düşen çocuk öldü

Muğla’nın Yatağan ilçesinde foseptik çukuruna düşen çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde foseptik çukuruna düşen çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.


Edinilen bilgiye göre, Yatağan'da oturan Suriye uyruklu bir aile Akyol mahallesindeki oturan akrabalarının evine ziyarete gitti. Kapı önünde ev sahibinin çocukları ile oyun oynayan 2,5 yaşındaki Suriye uyruklu Ahmet Alhammud bahçede üzeri ince sunta ile kaplı fosseptik çukurunun içine düştü.


İlk başta aile tarafından kurtarılmaya çalışılan çocuğu düştüğü çukurdan kurtaramayan aile Muğla 112 Acil Çağrı Merkezini aradılar. Olay yerine Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye Grup Amirliği, 112 Acil ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.


İtfaiye ekipleri fosseptik çukuruna ip sarkıtarak çukurdan çocuğu kurtarması sonrası 112 ambulans ekipleri tarafından Yatağan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Suriye uyruklu Ahmet Elhammud kurtarılamadı. Olayla Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.