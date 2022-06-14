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Foseptik çukuruna düşen inek kurtarıldı

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Pınarcık mahallesinde foseptik çukuruna kaçan inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Pınarcık mahallesinde foseptik çukuruna kaçan inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Çeri Kocakaya'ya ait inek evin bahçesinde bulunan foseptik çukurunun üzerinde dururken çukur yıkıldı. Yıkılan çukura düşen ineğin kurtarılması için 112 acil çağrı merkezine bilgi verildi.


Olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas itfaiye grup amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ip yardımı ile çukura düşen ineği kurtardı.

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