Fotoğraf Yarışmasının ödül töreni 3 Ekim'de

Muğla'nın deniz kıyısında yer alan bölgeleri ile tanınmış olması nedeniyle kırsal bölgelerinin de görülmeye değer güzellikte olduğunu göstermek ve bölgelerin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Muğla'da Yaşam” konulu fotoğraf yarışmasının ödül töreni ve fotoğrafların sergilenmesi 3 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ün de katılacağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan ödül töreninde yarışmaya katılan ve dereceye giren 73 eser sergilenecek.

Bin 222 fotoğraf jüri üyeleri tarafından değerlendirildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu iş birliği ile bu yıl 3. sü düzenlenen Muğla'da Yaşam konulu fotoğraf yarışması sona erdi. 24 farklı ilden 344 kişinin katıldığı yarışmada 1222 fotoğraf jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. Yarışmanın jüri üyeliklerini Çerkes Karadağ, İsa Çelik, İzzet Keribar, Nevzat Çakır, Sadık İncesu ve Sami Türkay yaptı.

Birincilik ödülünü Caner Başer kazandı

Jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından Aksaray'dan yarışmaya katılan Caner Başer'in çekmiş olduğu fotoğraf birincilik ödülünü kazandı. Muğla'dan Selma Uçar ikinci, yine Muğla'dan Salim Şimşek üçüncü olurken İstanbul'dan Yücel Çetin'de mansiyon ödülüne layık görüldü. Yarışmada dereceye giren yarışmacılar önümüzdeki günlerde düzenlenecek törenle ödüllerini alacak.