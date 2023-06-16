Fren yerine gaza bastı, komşusunun bahçesine uçtu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde fren yerine gaza basan sürücü otomobiliyle komşusunun bahçesine uçtu. Aracıyla 10 metre yüksekten düştüğü kazadan sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu.

Yahşi Mahallesi Yeşilyurtlular Sitesi'nde 06 CIT 705 plakalı otomobiliyle manevra yapmaya çalışan sürücü, fren yerine gaza basınca bir anda kendini 10 metre aşağıda bulunan komşusunun bahçesinde buldu. Dik bir şekilde kalan otomobilin içerisindeki sürücü burnu bile kanamadan kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Sürücü, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edilirken otomobilin bahçeden çıkarılması için çalışma başlatıldı.