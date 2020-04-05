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Freni boşalan kamyon ormana daldı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, freni boşalan kuru gıda yüklü kamyon ormanlık alana girerek durabildi, şoför hafif yaralandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, freni boşalan kuru gıda yüklü kamyon ormanlık alana girerek durabildi, şoför hafif yaralandı.


Kaza, Antalya – Fethiye karayolunda üzeri Sarıyer mevkisinde meydana geldi. Antalya'dan Fethiye yönüne giden Ali Kirçiçek (39) yönetimindeki 20 ADF 785 plakalı kamyon rampa aşağı giderken freni boşaldı. Freni boşalan kamyon, orman içine girerek bir ağaca çarparak durabildi.


Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerin olay yerine sağlı, polis ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Seydikemer Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kirçiçek, sağlık ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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