Fuarın gözdesi ‘Muğla Evi'

İzmir'de düzenlenen ‘Travel Turkey İzmir' turizm fuarında ziyaretçilerin en fazla dikkatini çeken stantlardan birisi Menteşe Belediyesi'nin fuar alanına kurduğu ‘Muğla Evi' oldu. Gelen ziyaretçilere Muğla tarhanası, Muğla halkası, Muğla Saraylısı, bal, zerde, cevizli sucuk ve zeytinyağı gibi yöresel lezzetler ikram edildi. Muğla bacası, Kuzulu Kapı gibi tarihi Muğla mimarisinin örnekleri sergilenirken, stantta ayrıca Ebru sanatı da gelen ziyaretçilere tanıtıldı.

Bu yıl 13'üncü kez kapılarını açan Travel Turkey İzmir fuarında Menteşe'nin tarihini, kültürünü tanıtmak için bu tür fuarlara önem verdiklerini belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Eski evleri ile, bacası ile, kuzuluk kapısı ile geçmişte yaşanan Yörük kültürünü İzmir fuarında tüm Türkiye'ye tanıtmak istedik. Şu anda Muğla Evi ile fuarın gözdesi durumundayız. Bunun yanında insanlarımızın günlük yaşamlarını burada devam ediyorlar. Yörük Obaları Derneği başkanımız, Yörük kadınlarımızı onları fuara getirdik. Bizim kırsal mahallelerimiz var. Bunlarla çok iyi çalışmalar yapıyoruz. Bir tiyatro grubumuz var. Onlar burada gösteri yaptılar. Geçmişin yaşantısını burada göstererek geçmişte insanların yaşamı nasılmış bugün burada ziyaretçilerimiz gördü. Gelen ziyaretçilerimize Tarhana çorbası, zerde tatlısı, turşumuz var. Bunları dağıtıyoruz. Amacımız Muğla kültürünü buraya taşıyarak burada tanıtmak. Yörük kültürünü tanıtma açısından bu fuarları önemsiyoruz” dedi.

“Kültür turizmini yaygınlaştıracağız”

Menteşe Belediye başkanı Gümüş, Muğla kültürünü bu fuarlarda tanıtırken, kültür turizmini de Menteşe'de yaygınlaştırmak için çalışmalarının bulunduğunu söyledi. Gümüş, “Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi büyük turizm kentlerimize gelen turistleri de turlar vasıtası ile Menteşe'ye getirerek kültür turizminin yaygınlaştırılması açısından bu fuarların ne kadar önemli olduğunu da gördük. Çok sayıda vatandaşımız Menteşe'yi bilmediğini ve bu kadar güzelliklerin Menteşe'de olduğunun farkında değiller. Burada biz bu tanıtımları yaptıktan sonra Menteşe'ye gelmek isteyen çok sayıda insan ile karşılaştık. Eğer Menteşe'ye birkaç kişi da turizm amaçlı getirebilirsek bu farların bize katkısı olacak. İyi ki bu fuara gelmişiz. Şu anda fuarın da gözdesi durumundayız. Muğla Büyükşehir Belediyemizin önderliğinde önümüzdeki fuarlarda birliktelik yapıp 13 ilçemizi toplayıp ilçelerimize gelen turistleri de merkez ilçemiz Menteşe'ye nasıl taşırız bunun çalışması yapılacak. Bu da bizim açımızdan çok önemli” dedi.