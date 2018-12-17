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Fuhşa teşvikten tutuklandılar

Muğla’da Üniversite öğrencilerini fuhşa teşvik ve müşteri temin ettiği ileri sürülen iki kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Muğla'da Üniversite öğrencilerini fuhşa teşvik ve müşteri temin ettiği ileri sürülen iki kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.


Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonrası maddi durumu iyi oymayan üniversite öğrencilerini fuhşa teşvik ettikleri ve müşteri temin ettikleri tespit edilen M.S. ve A.E. isimli iki şüpheli, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde okuyan ve maddi durumu iyi olmayan öğrencileri kandırarak müşteri temin eden, eğlence mekanlarında konsomatris olarak çalışmalarını öneren ve bu bağlantıları sağlayan iki kişiyi takibe alındı.


Düzenlenen operasyon ile gözaltına alınan A.E. ve M.S. isimli iki şüpheli sorguları tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkeme tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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