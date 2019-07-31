Fuhuş çetesine darbe

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Bodrum ilçesiyle birlikte eş zamanlı 4 ilde düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Muğla'nın Bodrum ilçesi başta olmak üzere Bursa, İstanbul, Mardin ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda hakkında gözaltı kararı bulunan 36 kişiden 26'sı yakalanarak gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, 3 aylık teknik takip yapan ekipler ilk olarak Bodrum'da ulaştıkları bir şahsı izlemeye başladı. Şahsın yaptığı görüşmeleri, girdiği otelleri ve para alış verişi yaptığı tüm şahısları teker teker izleyen polisler bugün sabah operasyon için düğmeye bastı. Eş zamanlı olarak belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 26 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adresinde bulunamayan 10 şahıs hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Öte yandan gözaltına alınan şahısların arasında yabancı uyruklu kadınların da olduğu öğrenildi.