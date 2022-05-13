Fuhuş operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri Muğla'nın Fethiye ve Köyceğiz ilçelerinde zorla fuhuş yaptırdığı ve fuhuşa zorladıkları iddiası ile iki ilçede eş zamanlı düzenlediği operasyonda 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda aralarında yabancı uyruklu kadınların da bulunduğu kadınları zorla fuhuş yapmaya zorlayan şüpheliler hakkında yakalama kararı verdi. Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından şüpheliler hakkında çalışma başlatıldı.

Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin 4 ay süre ile şüpheliler hakkında teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Ekipler çalışmaların tamamlanmasının ardından Fethiye ve Köyceğiz ilçelerinde 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 65 personelin katıldığı operasyonda zorla fuhuş yaptırdıkları, fuhşa aracılık yaptıkları ve yer temini ettikleri iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda aralarında yabancı uyruklu kadınların da bulunduğu 22 kadın kurtarılırken, operasyon çerçevesinde daha önce 2 şüphelinin gözaltına alındığı ve Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı öğrenildi. Şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemlerinin tamamlanmasının ardından Fethiye Adliyesine sevk edildi.