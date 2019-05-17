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Galatasaray dernek başkanından Fenerli adaya destek

Türkiye Futbol Federasyonu’nda Yıldırım Demirören’in istifasının ardından başkanlık koltuğu için ilk aday Nihat Özdemir olmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nda Yıldırım Demirören'in istifasının ardından başkanlık koltuğu için ilk aday Nihat Özdemir olmuştu.Türkiye Futbol Federasyonu'nun


(TFF) 1 Haziran'da Ankara'da yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkan adaylığı için Nihat Özdemir'e ilk destek Muğla'dan geldi. Muğla Galatasaraylılar Derneği ve Muğlaspor Kulüp Başkanı olan Erol Kapiz “ Nihat Özdemir Başkanımızın her zaman arkasındayız. Muğlaspor Kulüp Başkanı ve Muğla Galatasaraylılar Derneği Başkanı olarak adayımız Nihat Özdemir'dir” dedi.

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