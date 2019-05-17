Galatasaray dernek başkanından Fenerli adaya destek

Türkiye Futbol Federasyonu'nda Yıldırım Demirören'in istifasının ardından başkanlık koltuğu için ilk aday Nihat Özdemir olmuştu.Türkiye Futbol Federasyonu'nun

(TFF) 1 Haziran'da Ankara'da yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkan adaylığı için Nihat Özdemir'e ilk destek Muğla'dan geldi. Muğla Galatasaraylılar Derneği ve Muğlaspor Kulüp Başkanı olan Erol Kapiz “ Nihat Özdemir Başkanımızın her zaman arkasındayız. Muğlaspor Kulüp Başkanı ve Muğla Galatasaraylılar Derneği Başkanı olarak adayımız Nihat Özdemir'dir” dedi.