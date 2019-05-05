Galatasaray'ın galibiyetini turistler de kutladı

Galatasaray'ın evinde Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ettiği maç sonrası, sarı-kırmızılı taraftarlar Marmaris kent merkezinde yüzlerce araçlık konvoy oluşturarak kutlama yaptı. Atatürk Meydanı'nda yapılan kutlamalara ise bazı turistler de eşlik etti.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. Maç sonrası Marmaris'te yaşayan sarı-kırmızılı taraftarlar soluğu sokakta aldı. Taraftarlar yüzlerce araçlık konvoy oluşturarak şehir turu attı. Bazı taraftarlar ise galibiyet kutlamasına çocuklarıyla katıldı. Taraftarlar şehir turu yaptıktan sonra, Atatürk Meydanı'nda marşlar okudu. Galatasaraylı taraftarların kutlamasına turistler de eşlik etti.