GALE 48 ekibi Vali Tavlı'yı ziyaret etti

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Teknofest'e katılarak Muğla'yı temsil eden MUTEG EA (Muğla'nın Teknik Gücü Elektrikli Araçlar) takımı Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti.

Vali Orhan Tavlı, 21-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanında düzenlenen Teknofest 2021 festivaline “Elektrikli Araçlar” kategorisinde katılan ve Jüri Özel Ödülü alan Menteşe Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerini başarılarından dolayı kutladı.

Ziyarette projeleri hakkında Vali Orhan Tavlı'ya bilgiler veren öğrenciler Gale 48 (Sincap) adlı çevre dostu aracı iki buçuk ayda kendi atölyelerinde kendi imkanları ile geliştirdiklerini ve 1 saatlik şarj ile aracın yaklaşık 90 km yol kat ettiğinden bahsettiler.

Vali Orhan Tavlı, Teknofest 2021'de ‘Elektrikli Araçlar' kategorisinde doğa dostu Gale 48 adlı araçla katılarak Jüri Özel Ödülü alan Menteşe Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Yakup Tuna, Mete Mustafa Çakır, Uğurcan Köseoğlu, Hüseyin Gökçe, İsmail Hakkı Erten ile öğretmenleri Ali Uzun, Mesut Yeşilmenderes ve Teknisyen Hakan Karahisar'a başarılarından dolayı hediye verdi.

Öğrencileri başarılarından kutlayan Vali Orhan Tavlı, “Öğrencilerimiz, ilimizi gururlandıracak başarılı projeler geliştirdiler. Hepsini yürekten kutluyorum. Öğrencilerimizin bu başarılarında emekleri bulunan anne ve babalarını, öğretmenlerini, okul yöneticilerimizi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz yetkililerini tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.