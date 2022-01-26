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Gamze'nin annesi; Çocuğumu öldürmüşler

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yatağında ölü bulunan 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu’nun boynu kırılarak öldüğü ortaya çıkınca genç kızın anne ve babası gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yatağında ölü bulunan 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu'nun boynu kırılarak öldüğü ortaya çıkınca genç kızın anne ve babası gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.


Önceki gün Mazı Mahallesi Çocuk Mezarlığı mevkiinde ailesi ile birlikte yaşayan 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu, annesi tarafından yatağında hareketsiz halde bulundu. Yardım istenmesi üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede genç kızın yaşamını yitirdiği tespit edildi.


Boynu kırıldığı ortaya çıktı


Olay yerine gelen jandarma ekipleri konuyu detaylıca araştırmaya başladı. Gamze'nin kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan incelemede korkunç gerçek ortaya çıktı. Gamze'nin boyunu kırılarak öldüğü tespit edildi.


Anne ve babası gözaltına alındı


Raporun çıkmasının ardından jandarma ekipleri harekete geçerek Gamze'nin ölümüyle ilgili anne T.S ve baba M.H.S. gözaltına aldı. Anne ve babanın ifade işlemlerinin ardından Bodrum adliyesine sevk edildi.


Gamze'nin Annesi; kızımı öldürmüşler, yatağında ölü buldum


Gamze'nin annesi T.S., adliye girişinde dikkat çeken açıklamalar yaptı. Anne, “Hakkımın aranmasını istiyorum. Hiçbir suçum yok. Hiç bilmiyorum, yatağında ölü buldum. Öldürmüşler çocuğumu. Birileri öldürmüş çocuğumu. Nazlı veya şeyden şüpheleniyorum. Gelinimden şüpheleniyorum. Anasından şüpheleniyorum. Başkası da olabilir" dedi.


Öte yandan Gamze'nin cenazesinin hala Bodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimi'nde olduğunu, henüz yakınları tarafından alınmadığı öğrenildi.

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