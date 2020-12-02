Gasp zanlısı tutuklandı

Muğla'nın Milas ilçesinde 11 Kasım tarihinde meydana gelen gasp ve yağma olayının faili Müslüm A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerinin binlerce dakika güvenlik kamera kayıtlarını incelemesinin ardından yapılan teknik ve fiziki takip sonrası yakalanan Müslüm A. Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Milas Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Gasp zanlısı Müslüm A. tutuklanırken, firarda olan N.E.'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.