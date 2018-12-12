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Gaspçıları kırık tampon ele verdi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, bir akaryakıt istasyonunu soyan maskeli ve pompalı zanlıları kaçarken kırdıkları minibüsün ön tamponu ele verdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bir akaryakıt istasyonunu soyan maskeli ve pompalı zanlıları kaçarken kırdıkları minibüsün ön tamponu ele verdi. Polis tarafından yakalanan 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Olay, 3 Ekim günü Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İstasyona gece geç saatlerde ellerinde pompalı tüfekle gelen 3 kişi, istasyon çalışanlarını tüfeği doğrultarak etkisiz hale getirdi. İstasyonda bulunan bir miktar parayı alan zanlılar, plakasını kapattıkları siyah minibüsle olay yerinden kaçtı.


Şüphelileri yakalamak için Fethiye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri özel ekip kurup çalışma başlattı. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlıların kaçarken minibüsün sağ ön tamponunun kırıldığını belirledi. Bunun üzerine ilçedeki yaklaşık 200 minibüs incelemeye alındı.


Olayda kullanılan minibüsü kırık tampondan tespit eden polis, şüphelilerin eşkalini belirledi. Ekipler eş zamanlı yaptıkları operasyonda O.S., S.S.Ç. ve U.S.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Eşen T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

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