İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gazeteci-Yazar Yavuz Donat yüzlerce kitabını emniyete bağışladı

Gazeteci-Yazar Yavuz Donat kütüphanesindeki yüzlerce kitabını Muğla İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağışladı.

Gazeteci-Yazar Yavuz Donat kütüphanesindeki yüzlerce kitabını Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağışladı.


Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile çeşitli birimlerde görev yapan emniyet personeli Gazeteci-Yazar Yavuz Donat'ı Bodrum'da bulunan evinde ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette Donat, kütüphanesindeki yüzlerce kitabını Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağışladı. Ayrıca kendi yazmış olduğu “Off The Record” adlı kitabı emniyetin kütüphanesi için imzaladı. Bağışlanan kitaplar emniyet personelinin yararlanması için İl Emniyet Müdürlüğü kütüphanesine konuldu. İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu Yavuz Donat'a bağışından ötürü teşekkürler etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.