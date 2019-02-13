Gazi polis memuruna akülü tekerlekli sandalye

Köyceğiz'de gazi polis memuruna, Türkiye Beyazay Derneği Muğla Şubesince akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.

AK PartiMuğlaMilletvekiliYelda Erol Gökcan, beraberindeKöyceğizBelediye BaşkanıKamil Ceylan, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Lima, Türkiye Beyazay Derneği Muğla Şube BaşkanıPınarBoyacı ve partililerle birlikte ToparlarMahallesinde yaşayan 62 yaşındaki gazi polis memuru Şerafettin Dursun'u ziyaret etti. Ziyarette, gazi polis Dursun'a, Türkiye Beyazay Derneği Muğla Şubesi hayırseverleri tarafından alınan akülü tekerlekli sandalye teslim edildi.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, burada yaptığı açıklamada, duyarlılıklarından dolayı Beyazay Derneği Muğla Şubesi üyelerine teşekkür etti.

Türkiye Beyazay Derneği Muğla Şube Başkanı Pınar Boyacı; “Gazimize günlük yaşamını kolaylaştırması için Türkiye Beyazay Derneği Muğla Şubesi olarak hayırseverlerimizin desteğiyle akülü sandalyeyi takdim ettik. Bize bu konuda destek olan başta Ak Parti Muğla Milletvekilimiz Yelda Erol Gökcan olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

Akülü arabasına kavuşan Şerafettin Dursun, “Hayatımı kolaylaştıracak bu aracın alınmasında bana destek veren Türkiye Beyazay Derneğine çok teşekkür ediyorum. Demek ki yalnız değiliz” dedi.

Gazi polis memuru Şerafettin Dursun, 9 Mayıs 2003'te Afyon'da yol kontrolünde inceleme yaparak indiği otobüsün ani hareket etmesi sonucu iki bacağını da kaybetmişti.