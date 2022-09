Gazi Saban: "Şehit ve gaziler toprağı vatan insanı ulus yapan değerlerdir"

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Muğla'nın Milas ilçesinde etkinlik düzenlendi. Etkinlikte konuşma yapan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Milas Şube Başkanı Mehmet Sarban; "Gazi bir milletin çocukları olarak gazi rütbesi almış biz gaziler vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü vatanı ve ay yıldızlı al bayrağı için Atatürk ilkeleri doğrultusunda havada karada denizde her zaman her yerde şehit ve gazi olmaya hazır olduğumuz gibi hazır olan evlatlar yetiştirmeye devam edeceğiz” dedi.

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Milas'ta tören düzenlendi. Atatürk abidesi önünde gerçekleşen tören, Milas Kaymakamlığı, Milas Garnizon Komutanlığı, Milas Belediye Başkanlığı ve de Türkiye Muharip Gaziler Derneği Milas Şubesi çelenginin sunulmasıyla başladı. Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Milas Garnizon Komutanı Albay Muammer Mersincik, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Milas Cumhuriyet Başsavcısı Salih Kılıç, kurum, kuruluş yöneticileri, siyasi partilerin, oda ve derneklerin temsilcileri, gaziler, gazi yakınları, mahalle muhtarları ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Günün önem ve anlamını belirten konuşma ise Türkiye Muharip Gaziler Derneği Milas Şube Başkanı Mehmet Sarban tarafından yapıldı. Sarban, konuşmasında şunları ifade etti: “Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı vatanın bütünlüğü milletimizin birliği için vatan ve millet yolunda canlarını kanlarını vermiş başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi anmak sağ olan gazilerimize saygı ve şükranlarımızı belirtmek amacıyla düzenlenen Gaziler Günü'nü anmak için toplanmış bulunuyoruz. Şanlı tarihimizin zaferleri bu zaferlerin kahramanları hiç bir zaman unutulmamalıdır. Canlarını vatan ve millete adayan şehit ve gaziler her zaman hatırlanmalı ve onlara gereken değer verilmelidir. Devletimizin toprak bütünlüğüne ve milletimizin manevi şahsiyetine yönelik her türlü tehdide canları pahasına kendini siper eden şehit ve gaziler toprağı vatan insanı ulus yapan değerlerdir."

"Onur ve gururun günüdür"

Her zaman gazi ve şehit olmaya hazır evlatlar yetiştirmeye devam edeceklerini sözlerine ekleyen Saban; "19 Eylül Gaziler Günü Kurtuluş Savaşı'nda cepheden cepheye koşan bu güzel yurdu düşmandan temizleyip bizlere armağan eden Kurtuluş Savaşı Gazileri'nin dünya barışı ve insanlık uğruna Kore'de savaşan, Türk'ün gücünü dünyada bir kez daha ilan eden Kore Gazilerimizin, Kıbrıs'ta soydaşlarımızı katliamdan kurtaran Adadan Enosisin askerlerini Akdeniz'in karanlık sularına gömüp son Türk Devleti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kuran Kıbrıs Gazilerimizin, 15 Temmuz'da cumhuriyet ve millet düşmanlarının giriştiği darbe kalkışmasına başta ordumuzun vatansever askerleri emniyet teşkilatımızın ve asil milletimizin içinden çıkan 15 Temmuz Gazileri'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimi, üniter yapısı ve toprak bütünlüğü uğruna mücadele eden asker, polis ve güvenlik güçlerinin onur ve gurur günüdür. Kahraman gaziler Gaziler Gününüz kutlu olsun. Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan bugüne kadar sürekli iç ve dış tehditlere maruz kalmıştır. Bu tehditlerin bugünde artarak devam ettiğini müşahade ediyoruz. Topraklarımızın bir daha istila edilmesine birlik ve bütünlüğümüzün üniter yapımızın bozulmasına ne biz nede bizden sonraki nesiller hiçbir zaman müsaade etmeyecektir. Kan dökülerek vatan olan bu topraklar bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada Türk milleti tarafından en kutsal emanet olarak sonsuza kadar korunacaktır. Gazi bir milletin çocukları olarak Gazi rütbesi almış biz gaziler vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü vatanı ve ay yıldızlı al bayrağı için Atatürk ilkeleri doğrultusunda havada karada denizde her zaman her yerde şehit ve gazi olmaya hazır olduğumuz gibi hazır olan evlatlar yetiştirmeye devam edeceğiz. Ne mutlu Türküm diyene" dedi.

Tören, yapılan konuşmanın ardından toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.