Gazilerin binasının bakımını yükümlüler yapacak

Muğla'nın Bodrum ilçesinde görevli Cumhuriyet Savcısı Remzi Vatandaş ve Bodrum Denetimli Serbestlik Müdürlüğü görevlileri, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şubesine ziyarette bulundu. Ziyarette, mahkemelerce kamuya çalışma kararı verilen yükümlülerin dernek binasının boya, badana, temizlik işlerinin yapılabilmesi amacıyla protokol imzalandı.

Cumhuriyet Savcısı Remzi Vatandaş, ziyarette derneğin çalışmaları ve şehit ve gazilerimiz hakkında Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şubesi Başkanı Hasan Külcü'den bilgi aldı.

Yoğun duyguların yaşandığı ziyarette konuşan Remzi Vatandaş, “Şehitlerimizin ve gazilerimizin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Ülkemizin ve milletimizin birlik ve bütünlüğü ile aziz vatan toprakları için can veren şehitlerimize ve yaşamlarını devam ettiren gazilerimize şükran duymaktayız. Kahraman şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerinin vatan için milletimizin bekası ve varlığını sürdürmesi için kendi canlarından fedakârlıkta bulunduğunu da bilmekteyiz. Devletimizin milletiyle bölünmez bir bütünlük oluşturması gereği şehitlerimizin geride bıraktığı ailelerine sahip çıkmak, ihtiyaçlarını gidermek üzerimize bir vefa borcudur. Şehitlerimizin ve yaşayan gazilerimizin kıymetli emanetlerine devletimizin kapıları her zaman sonuna kadar açıktır. Şehitlerimizin ve gazilerimizin anılarının canlı tutulduğu bu duygu dolu ortamda, hayatlarını devam ettiren kıymetli gazilerimizle bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum. Bu vesileyle ahirete intikal etmiş olan şehitlerimizi de rahmet, şükran ve minnetle anıyorum.” dedi.

Bodrum Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Bodrum Muharip Gaziler Derneği Şubesi arasında mahkemelerce kamuya çalışma kararı verilen yükümlülerin dernek binasının boya, badana, temizlik işlerinin yapılabilmesi amacıyla protokol imzalandı.

Bodrum Denetimli Serbestlik Müdürü Ruhşen Agar protokolün imzalanmasından sonra “Bodrum Denetimli Serbestlik Müdürlüğü olarak imkânlarımız doğrultusunda Muharip Gazilerimiz için gerekli tüm çalışmayı yürütmekten büyük bir memnuniyet duymaktayız. Gazilerimizin ihtiyaçlarının imzalanan bu protokol ile gidereceklerini ve aziz vatanımızın korunmasında büyük görevler üstlenmiş Muharip Gazilerimize ve Derneğimize olan desteklerimiz devam edecektir.” dedi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şube Başkanı Hasan Külcü de Bodrum Cumhuriyet Savcısı Remzi Vatandaş'ın ve Bodrum Denetimli Serbestlik Müdürlüğü görevlilerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Ülkemizin güzide kurumlarından adalet teşkilatının kıymetli üyelerinin şubemize yaptığı ziyaretten çok mutlu oldum, hatırlanmanın benim ve diğer gaziler üzerinde son derece olumlu duyguları güçlendiren bir etkisi vardır.'' dedi.