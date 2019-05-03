‘Gazoz Ağacı' projesi ile tarihi Muğla'yı tanıdılar

Muğla Araştırma Platformu tarafından yürütülen 'Çocuk Atölyeleri Serisi' projesi kapsamında ‘Gazoz Ağacı' isimli çalışma Menteşe'de gerçekleştirildi.

Adını Sabahattin Kudret Aksal'ın kitabından alan proje kapsamında Bodrum Yalıkavak Gökçebel'de Profilo Marina İlkokulu 4 C sınıfı öğrencileri tarihi Muğla ve Karabağlar Yaylası'nı gezerek Muğla'ya dair fikirlerini çizimlere aktardılar. Toplam 15 öğrencinin katıldığı etkinlik hakkında bilgi veren Muğla Araştırma Platformu'nun kurucusu Sunay Paşaoğlu, “2018 yılında kamuya tercüme edilebilecek bilgi üretme amacıyla kurulan ve birçok iş kolunu barındıran Muğla Araştırma Platformu, mimarlık, performans sanatları, ürün tasarımları, okuma gruplarının yanı sıra çocuklarda temel tasarım çalışmaları da yapıyor. Kent ölçeği bu aşamada bizim için çok önemli. Haritalar üzerinden ezberci bir anlayışla kente bakmak yerine, dükkan vitrinleri, mizah ara yüzleri, insan ve esnaf profilleri ile gözlemler yapmak için bu zemini oluşturduk. ‘Gazoz Ağğacı' isimli çalışmamızın ikincisini gerçekleştiriyoruz. Atölye çalışmamızın gerçekleştirilmesini sağlayan hayırsever işadamı Mustafa Tanışık'a da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Profilo Marina İlkokulu öğretmeni Hafıza Özgür Ruhi ise proje ile ilgili, “Gazoz Ağacı isimli çalışma kapsamında 15 öğrencimiz ile birlikte Muğla'ya geldik. Eski Muğla'yı gezdik. Çocukların da çok hoşuna gitti. Aslında biz de eski Muğla'yı öğrenmiş olduk. Özellikle mimari yapı hakkında öğrencilerimiz bilgilendi. Proje çok güzel ve her çocuğa bu tür geziler nasip olmuyor. Bunun için çok mutluyuz” dedi.