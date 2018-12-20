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Gece bekçileri göreve başlıyor

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Vali Esengül Civelek, muhtarlar ve STK temsilcilerinin katılımı ile ’Huzur Toplantısı’ gerçekleştirildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Vali Esengül Civelek, muhtarlar ve STK temsilcilerinin katılımı ile 'Huzur Toplantısı' gerçekleştirildi.


Huzur toplantısında konuşma yapan İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, "Suçu işlenmeden önce engellemek teşkilat olarak ana amacımız olup vatandaşlarımızla aramızdaki iletişimi önemsiyoruz. Muğla'da önceliğimiz herhangi bir terör olayının yaşanmaması. Bu aşamada ilimizin pek çok noktasında yol kontrol uygulamamız var. MOBESE sistemlerimiz ve diğer asayiş uygulamalarımızla müdürlük olarak 24 saat kenti izliyoruz" dedi.


Elektronik Denetle Sistemi kuruluyor


Genel asayis olaylarında büyük sıkıntılar yaşanmadığını, hırsızlık olaylarında yüzde 15, özellikle evden hırsızlık olaylarında yüzde 40 oranında geçtiğimiz yıllara göre azalma olduğunu dile getiren Çetinkaya, "Ölümlü trafik kazalarında da sayıları aşağılara çektik. 2019 yılında Elektronik Denetle Sistemi'ni kuracağız. Çalışmalarımızı tamamladık. Trafik denetimlerine yönelik bu sistem ile anlık hız kontrollerini yapabileceğiz. Bu şekilde MOBESE sistemimizi de geliştirerek yaygın bir kamera sistemi Muğla'da oluşturacağız" dedi.


172 bekçi il geneline dağıtılacak


Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, "Devletimiz bize 170 gece bekçisi kadrosu tahsis etti. Şuan bekçilerimizin güvenlik soruşturmalarını tamamlıyoruz. Bekçilerimizin il genelinde dağıtımlarını yapacağız. 30-40 yıl öncesinde olduğu gibi mahallelerimizde bekçilerimiz düdüklerini çalacaklar. Muhtarlarımızla da çok yakın ilişki içinde olacaklar. Bunları sağlayacağız" diye ifade etti.

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