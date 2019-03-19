Gece gündüz demeden Mehmet Kocadon'u beklediler

Kocadon, gece gündüz demeden "Sakar'ın altı" ve "Sakar'ın üstü" diye tabir edilen Muğla'nın iki yakasında halkla buluşmaya devam etti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocadon, önceki günlerde Demokrat Parti Bodrum Seçim Ofisinin açılışının ardından Bodrum merkezdeki esnafla, vatandaşlarla ve STK kuruluşları ile bir araya geldi. Ardından Turgutreis'te düzenlenen geceye katıldı. Başkan Adayı Kocadon, ertesi gün ise Mumcular Karaova bölgesini, Milas'ta Dörttepe Mahallesi'ni, Yatağanspor'u, Muğla Menteşe'de Ortaköy, Yeniköy ve Kötekli mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. Muğla'nın tarih kokan Saburhane sokaklarında vatandaşlar ile sohbet ederek Saburhane'nin turizme kazandırılmasını için çalışacağını söyledi. Aynı günün akşamında ise Kocadon, Kavaklıdere Menteşe Mahallesi'nde kendisine evlerini açan Menteşeli vatandaşlara ziyaretlerde bulundu. Kocadon, “Kavaklıdere Menteşe'de bizleri evlerinde ağırlayan değerli büyüklerim ve geç saate kadar bizleri bekleyen Menteşelilere şükranlarımı sunuyorum. Menteşe'mizin doğal güzelliklerini turizme kazandırmak, çiftçilerimizin ürünlerinin değerini bulması için çalışacağız. Muğla'mız kazanacak!” dedi.

“Bu güzel coşkunun nedeni gönül birliğimizdir”

Yoğun bir çalışma temposunda olan Başkan Adayı Mehmet Kocadon, gecenin geç vaktinde kendisini sabırla bekleyen Yatağan Katrancı Mahallesi'ni ziyaret etmeyi ihmal etmedi. Coşku dolu bir kalabalık ile karşılanan Mehmet Kocadon, “Değişimin ayak sesleri Muğla'mızın dört bir köşesinden yükseliyor. Bunun en güzel örneğini de gece vakti 23.00'te bizimle olan Yatağan Katrancı Mahallesi sakinleri verdi. Sizi Halikarnas Balıkçısının merhabasıyla selamlamak istiyorum. Hepinizi sima olarak az çok tanıyorum, Yatağan halkının güzel insanlarını görüyorum. Elbette amblemler var, ancak burada gönül birliği var, sanki partiler üstü bir aday ile seçime giriyoruz. İşte bu da DP Yatağan Belediye Başkan Adayı Mehmet Serhat Serdaroğlu kardeşimizin Yatağan'da ne kadar sevildiğinin bir göstergesi. Ben hep şunu söylüyorum. Önemli olan koltukların başkanı olmak değil, önemli olan gönüllerin başkanı olmaktır. Bu atmosferi gördükten sonra da arkadaşımı bir kez daha takdir ettim. Yatağan'da sanayiyi gezdik, esnafı gezdik. Herkes ile müthiş bir diyalog içinde müthiş bir sevgi seli ile karşılaşıyor. Demek ki Yatağan'ımıza hiçbir ayrım yapmadan o kadar çok sahip çıkmış ki bu güzel atmosferi yakalayabilmiş. Bu nedenle ben ona Mehmet Kocadon olarak bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.” dedi.

“Vizyonun yoksa makro bakamıyorsan, bu yörelere talip olmayacaksın!”

Sandığa gidebilmenin medeni bir cesaret olduğunu sözlerine ekleyen Mehmet Kocadon, “Bugün burada, muhtarlarım var, aday olan arkadaşlarım var, meclis üyesi adaylarımız var. Bu cesareti gösterdikleri için kendilerine teşekkür ediyorum ve takdirlerimi sunuyorum. Bunu bile başarmak çok güzel arkadaşlar. Tabi sandıktan ne çıkacağını bilemeyiz. Halkımızın takdiridir. Saygı duyarız ama önemli olan kazanmak ya da kaybetmek değil, dostlar ile kazanmak, dostlar ile kaybetmektir. Çünkü bu güzel dostluklar olduktan sonra kaybetmek mümkün değil. Onun için gidin özgürce oyunuzu kullanın Muğla'yı hak ettiği yere getirelim. Eğer toplumu bir yerlere getirmek istiyorsanız, yapmanız gereken çok basit bir şey vardır: önce eğitim, sağlık, spor, sanat ve kültür ile o yörenin ekonomisine kazanç katmaktır. Bir yörenin ekonomisi yüksek ise o yörede güven vardır, mutluluk vardır, huzur vardır. Bu nedenle o yörenin önce ekonomisini yükseltmemiz lazım. Kısacası zenginleşmek. Nasıl mı? Ürettiğimizi pazarlayarak zenginleşeceğiz. Birileri üretecek birileri de pazarlayacak. Bugün Muğla'mızın denizi, güneşi, yaylası, mermeri, güzel meyve ve sebzeleri her şeyi var. Tanrı bize Muğla'yı lütfetmiş ama biz maalesef Muğla'nın tanıtımını bile yapamamışız. Bugün ilçeleri olmasa Muğla'nın adını dahi bilen yok. 20 yıldır Muğla'yı yöneten büyüklerimiz var, saygı duyduğumuz insanlar var. Niçin bugüne kadar Muğla bir metropol olamadı bu kadar bilinmiş, tanınmış ilçeleri varken? Çünkü bu işler vizyon meselesi, dünyaya makro bakma meselesidir. Eğer sen bu bakış açılarından eksiksen bu yörelere talip olmayacaksın!” şeklinde konuştu.