Gece kabusu yaşadılar, sabah denize girdiler

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dün akşam saatlerinde aniden bastıran yağmurun ardından sabah açan güneşle birlikte az sayıda vatandaşlar denize girdi, bazı vatandaşlar ise sıcak havanın tadını doyasıya çıkardı.

Dün akşam saatlerinde bir anda bastıran yağmurla birlikte Bodrum'daki cadde ve sokaklar göle dönmüştü bazı işyerleri ve evler sular altında kalmıştı. Gece boyu süren yağmurla Bodrum kabusu yaşamıştı. Sabah güneşli havaya uyanan vatandaşlar sıcak havanın tadını çıkarmaya başladı. Gece kabus yaşayan vatandaşlar sabah ise güzel bir güne uyandı. Hava sıcaklığının öğlen saatlerinde 25 dereceyi bulmasıyla birlikte az sayıda turist ve vatandaşlar denize girerek sıcak havanın tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar yürüyüş yapmayı tercih ederken bazı vatandaşlar ise sahilde güneşlenerek güzel havanın tadını çıkardı.

Öte yandan, gece boyu metrekareye 28 kg yağış düştü. Sabah ise hava sıcaklığı 25 dereceyi buldu, deniz suyu sıcaklığı ise 22 dereceyi bulduğu öğrenildi. Meteorolojiden edinilen bilgiye göre, 23 Kasım Çarşamba günü ise Bodrum'da sağanak yağış beklendiği öğrenildi.