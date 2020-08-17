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Gece yarısı meydana gelen samanlık yangını söndürüldü

Milas’ın Ovakışlacık Mahallesi’nde gece yarısı meydana gelen samanlık yangını korkulu anlar yaşattı.

Milas'ın Ovakışlacık Mahallesi'nde gece yarısı meydana gelen samanlık yangını korkulu anlar yaşattı. İş makineleri ile müdahale edilen yangında samanlıktan yükselen alevler geceyi aydınlattı.


Yangın mahallenin kenarında bulunan bir hayvan çiftliğinin yem deposu bölümünde gece saat 02:00 sıralarında görüldü. Samanlık bölümünden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar bir yandan kendileri yangına müdahale ederken diğer yandan da durumu Muğla Büyükşehir İtfaiyesi'n bildirerek yardım istedi. Çıkış nedeninin araştırıldığı yangında itfaiye ekipleri ve iş makinalarının çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Maddi hasarın oluştuğu yangının çıkış sebebinin araştırıldığı belirtildi.

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