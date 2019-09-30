Geçici Hayvan Bakımevi engelli izci dostlarını ağırladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 Milyon 912 Bin 405 TL'ye mal edilerek Türkiye'nin sayılı barınaklarından birisi olan Geçici Hayvan Bakımevini görevli veteriner hekimler kontrolünde gezen Engelsİzciler, hayvan sahiplenme ve barınakta yürütülen hizmetlerle ilgili bilgiler aldı. Hayvan Bakımevinde ilk kabul ünitesi, yavrulu anne bakım ünitesi, karantina ünitesi, muayene ünitesi, ameliyathane ünitesi, müşahede ünitesi, kedi üniteleri, açık-kapalı kafesler ve doğal yaşam park alanlarını da gezen Engelsİzciler, hayvanlarla da yakından ilgilenerek bol bol fotoğraf çektirdi. Ziyaret sonuna kadar hayvan sevgisi konusunda da farkındalık bilinci oluşturulan Engelsizcilere, yardıma ihtiyacı olduğunu düşündükleri hayvanlarla karşılaşmaları durumunda 444 48 01 nolu Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi numarası arayabileceklerinin bilgisi verildi.