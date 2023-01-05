Geçici hayvan bakımevinin enerjisi güneşten

Türkiye'nin en donanımlı tesislerinden biri olan Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevinin çatısına kurulan güneş panelleri güneş enerjisinden elektrik üretmeye başladı. 155 kwh kurulu gücünde olan güneş enerji santrali, hem Geçici Hayvan Bakımevi'nin tükettiği elektriği üretecek hem de belediye bütçesine katkı sağlayacak. Güneş panellerinin kurulumunun tamamlanmasıyla devreye alınan güneş enerji santrali Büyükşehir Belediyesi'ne 2 Milyon 881 bin TL'ye mal oldu.

Barınağın tükettiği elektriğin 4 katını üretecek

Büyükşehir Geçici Hayvan Bakımevi 2020 yılında 37 bin kwh, 2021 yılında 43 bin kwh saat elektrik tüketimi gerçekleştirdi. Tesis çatılarına kurulan güneş enerji santralinin yıllık 180 bin kwh elektrik üretmesi planlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin günlük ortalama güneşlenme süresi en yüksek şehirlerinden biri olan Muğla'da kurduğu güneş enerji santralleri ile hem çevreyi, hem bütçesini koruyor. Büyükşehir Belediyesi Bodrum Otogar çatısına 640 kwh, Menteşe Otogar çatısına 290 kwh, Menteşe mezbaha 105 kwh, Bodrum Konacık çatısına 54 kwh, Geçici Hayvan Bakımevi'ne de 155 kwh kurulu gücünde güneş enerji santrali kurdu.

Güneş enerjisi ile 3 milyon 697 bin TL tasarruf

Toplam Bin 244 kwh kurulu gücü ile güneşten elektrik üreten Büyükşehir Belediyesi son iki yılda 1 Milyon 718 Bin 637 kwh elektrik üreterek 3 Milyon 697 Bin TL tasarruf sağladı. Büyükşehir Belediyesi ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi ve Milas Mezbaha tesisi çatılarına güneş enerji santrali kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.