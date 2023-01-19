Geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Bulut son yolculuğuna uğurlandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren 19 yaşındaki Bulut Algül, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Bodrum siyaset, iş ve sosyal hayatının tanınan ve sevilen isimlerinden, AK Parti eski İlçe Başkanı Yılmaz Algül'ün 19 yaşındaki oğlu Bulut Algül, spor yaparken aniden rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bulut'un ölümü büyük bir üzüntüye neden oldu. Bulut Algül için ikindi namazına müteakip Ortakent Kerem Aydınlar Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından cenaze gözyaşları arasında Ortakent Mezarlığı'na defnedilirken, anne Dicle ve baba Yılmaz Algül taziye dileklerini kabul etti.

Törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra Muğla Valisi Orhan Tavlı, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile çok sayıda kişi katıldı.