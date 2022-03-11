Geleceğe Nefes Ol projesi hayata geçiriliyor

Türkiye ile Ürdün iş birliğiyle gerçekleştirilen “Geleceğe Nefes Ol Projesi”, Bodrum Belediyesi'nin katkılarıyla Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı dört okulun katılımıyla bir dizi etkinlik düzenlenerek hayata geçiriliyor.

Bodrum Belediyesi, her zaman büyük önem vererek desteklediği geri dönüşüm, iklim değişikliği ve küresel ısınma konularında farkındalığı artırma projelerine, Geleceğe Nefes Ol Projesini de ekledi.

Karbon ayak izini azaltmayı, iklim değişikliği ve küresel ısınmaya karşı farkındalık sağlamayı; yeniden kullanma ve geri dönüşüm değerlerine sahip olmayı hedefleyen “Geleceğe Nefes Ol Projesi” öğretmen, öğrenci ve ebeveynler ile okullar ve yerel yetkililer arasındaki iş birliğini de güçlendirmeyi amaçlıyor.

Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen projenin finalinde, Bodrum'dan Atatürk İlkokulu, Umurça İlkokulu, Dr. Hüseyin Mümtaz Ataman İlkokulu, Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu, Bodrum Bilim Sanat Merkezi, İstanbul'dan Recaizade Ekrem İlkokulu; Fethiye'den Yusuf İzzet Gökçe İlkokulu; Denizli Çine'den Hüseyin Özcan İlkokulu ve Ürdün Aghwar'dan Khawle Bint Alazwar Primary School katıldı.

Geçtiğimiz günlerde, projeye katılan okullar arasında Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün destekleriyle “Mavi Kapak Toplama Yarışması” düzenlendi. Öğrencilerin biriktirdiği mavi kapakların okullardan toplanması sırasında öğrenci ve öğretmenlere Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü teknik personeli tarafından Bodrum'da uygulanan atık yönetimi, atıkların çevreye zararları ve geri dönüşümün önemi hakkında bilgiler verildi.

Geleceğe Nefes Ol Projesi'nde dereceye giren okulların ödüllerini alacağı törenin önümüzdeki günlerde yapılacağı belirtildi.