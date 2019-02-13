‘Geleceği Yazan Kadınlar' projesi Muğla'da başlıyor

Muğla'nın da aralarında bulunduğu 22 ilde gerçekleştirilecek olan ‘Geleceği Yazan Kadınlar' projesi ile kadınlar, mobil yazılım öğrenecek.

Muğla'da Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan ‘Geleceği Yazan Kadınlar' projesinin amacı, kadınları yazılım konusunda eğiterek, mobil uygulamalar geliştirmelerine destek olmak, kadınların bu alanlardaki istihdam kapasitesini ve girişimciliğini artırmak. Projenin hedef grubu; lise mezunu, üniversite öğrencisi veya mezunu olan, mobil teknoloji endüstrisinde çalışmak veya mobil teknolojileri kullanarak iş fikrini hayata geçirmek isteyen 18 yaş üzerindeki kadınlar olarak belirlendi.

Geleceği Yazan Kadınlar projesi kapsamında başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar Android uygulama geliştirme eğitimleri hem online, hem de projenin düzenlendiği illerde sınıf içi olarak verilecek. Yaklaşık 2 ay sürecek eğitim sürecinde 5 hafta sonu toplamda ise 10 günlük sınıf içi eğitim yapılacak. Katılımcılar online Android eğitimlerini bireysel olarak Geleceği Yazanlar platformu üzerinden alacak. Ayrıca MIT tarafından hazırlanmış “Girişimcilik 101: Müşterinizi tanıyın” online eğitimi katılımcıların erişimine açık olacak. Eğitimler sonrasındaki Proje Geliştirme sürecinde de katılımcılara hem teknik hem de iş danışmanlığı sağlanacak.

Başvurular 22 Şubat'a kadar sürecek.