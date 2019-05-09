Geleceğin öğretmenleri bilim parkını gezdi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği öğrencileri, Fen Okur Yazarlığı dersi kapsamında, Marmaris'te bulunan İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı'na gezi düzenledi.

Küçük öğrencilerin ziyaretleriyle sık sık gündeme gelen İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı bu kez fen bilgisi öğretmen adaylarını ağırladı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği öğrencileri, Fen Okur Yazarlığı dersi kapsamında, Bilim Parkı'na eğitim gezisi düzenledi. Parkları ve bilmiş evi gezen üniversite öğrencileri, işleyiş hakkında park çalışanlarından bilgi aldı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Meryem Görecek Baybars, gezi hakkında bilgi verdi. Amaçlarının öğrencilerin yakın çevresinde bulunan bu tür yerlerin tanımasını sağlamak olduğunu belirten Baybars, “İleride fen bilgisi öğretmeni olacak olan öğretmen adaylarının, okul dışı alanları nasıl değerlendirebileceklerini göstermek istedik. Bilim Parkı eğitim alanında kullanılabilecek etkinleri kapsayan bir yer“ dedi.

Parkta çalışanlara teşekkür eden öğretmen adayı Cüneyt Çelik, “Buraya geldiğimde eğitim ve öğretimin tamamen duvarlar arasında ibaret olmadığını açık ve net olarak gördüm” dedi.

Daha önce parkı ziyaret etmediği için pişman olduğunu belirten Döne Elmas ise, “Hayatımda göremediğim bitkileri burada gördüm. Burada gördüğüm deneyleri, öğretmen olduğumda ben de okulumda yapacağım. Çok güzel bir yer, daha önce buraya gelmediğim için çok pişmanım” dedi.