Gelin arabası tıra çarptı

Muğla'nın Milas ilçesi Halilbey Bulvarında meydana gelen trafik kazasında gelin arabası tıra arkadan çarptı.

İddiaya göre; Bodrum istikametinden Milas'a doğru seyreden 48 U 9483 plakalı hafriyat kamyonunun sürücüsü Burak T., yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya yol vermek istedi. Bu sırada aynı güzergahta ilerleyen Çağlar E.'nin kontrolündeki gelin arabası duramayarak tıra arkadan çarptı.

Meydana gelen kazayı gelin arabasını kullanan damat Çağlar E. yara almadan atlatırken, yol kaza nedeniyle durma noktasına geldi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta oluşabilecek herhangi bir güvenlik sorununa karşı önlem alırken, polis ekipleri tek şeridi trafiğe kapanan yolda güvenli şekilde trafik akışını sağlamaya çalıştı.

Öte yandan vatandaşlar ise yolun çok yoğun olduğunu, bölgeye üst geçit yapılması gerektiğini bir kez daha dile getirdi.