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Gelin arabasına değil ata bindiler

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir damat, gelin alma etkinliğini gelini ata bindirerek gerçekleştirdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir damat, gelin alma etkinliğini gelini ata bindirerek gerçekleştirdi.


Hayatlarını birleştiren İsmail ile Havva Peynirci çifti, Yörük kültüründe bulunan atla gelin geleneğini canlandırdı. Atla kız evinden gelini alan damat Peynirci, Karaçulha Mahallesi'ndeki evlerine geldi. Peynirci çiftine yöresel türküler söyleyen delbekçilerin eşliğinde çok sayıda vatandaş da eşlik etti. Genç çifte eşlik edenler yol boyunca çalan şarkılar eşliğinde oyun oynadı. Bazı vatandaşlar gelin alma anını görüntülerken, bazıları da selfie yaptı.


Gazetecilere açıklama yapan Damat İsmail Peynirci, “Günümüzde gelin almalarının arabayla yapılıyor. Bizim aslımız neslimiz yörük. Biz başlattık. Kültürümüzün yaşatılmasını istiyorum" diye konuştu.

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