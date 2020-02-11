Gelin damatların gözdesi tarihi mekanlar

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yeni evlenen çiftler binlerce yıllık, tarihe tanıklık eden mekânlarda mutluklarına anlam katıyor. Fotoğraf albümünde ölümsüzleştirmek isteyen çiftler, düğün öncesi Kayaköy, Letoon, Tlos, Telmessos ve Pınara antik kentlerinde soluğu alıyor.

Fethiye'de düğün albümleri için stüdyoda çekilen fotoğrafların yerini, antik kentlerdeki tarihi dokuyu evliliğe ilk adımlarını atan çiftlerle bütünleştiren fotoğraf kareleri aldı. Binlerce yıllık sütunların ve kabartma yazıların önünde romantik pozlar veren çiftler, renkli bir düğün albümüne kavuşurken, sosyal paylaşım sitelerimde yayılan bu fotoğraflar tarihi ve turistik kentlerin tanıtımına katkı yapmaya başladı. Çekimler sırasında çiftler bir yandan birlikteliklerini ölümsüzleştirirken bir yandan da aynı kareye girdikleri tarihi objeleri yurt dışında tanıtacak birer turizm elçisine dönüşüyor.

Fethiye'de düğün fotoğrafçılığı yapan Fatih Yılmaz, gelişen teknolojiyle birlikte çekilen fotoğrafın saniyeler içinde dünyanın her yerinden görüldüğünü belirterek bunun turizm amaçlı kullanıldığını söyledi. Özellikle son dönemde yerli çiftlerin yanında yabancıların da fotoğraf çekimi için tarihi yerleri tercih ettiğini anlatan Yılmaz, Fethiye'de en fazla ilgi gören bölgelerin Kayaköy, Tlos ve Letoon antik kentleri olduğunu kaydetti.

Gerekli izinler alındıktan sonra antik kentlerde çekim yapıldığını anlatan Yılmaz, "Tarihi dokuya zarar vermeden gelin ve damatlar bu bölgeye getiriliyor. Yapılan çekimler ve hazırlanan albümler, sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla dünyanın hemen her bölgesine ulaşıyor. Öyle ki tatil için ilçeye gelen turistler, fotoğraflardan gördükleri bu bölgeleri yerinde görmek istiyor. Hatta internetten gördüğü fotoğrafı göstererek burada çekim yapmak istediğini anlatanlar bile var" diye konuştu