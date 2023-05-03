Muğla'nın Seydikemer ilçesinde gelinini öldüren 72 yaşındaki adamın ifadesinde, gelinini öldüreceğini eşine söylediği ve bunun için plan yaptığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Atlıdere Mahallesi'nde yaşayan Kamil Öğüt (72), 25 Nisan günü saat 08.00 sıralarında evinin yakınında yaşayan ve ailevi sorunlar nedeniyle husumetli olduğu oğlunun evine gitti. Kamil Öğüt, evin bahçesindeki ahırda bulunan Hatice Öğüt'ü av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü, daha sonra gelininin cesedini üzerine saman döküp benzinle ateşe vererek yaktı. Silah sesi üzerine hemen komşular harekete geçerek, çıkan yangını söndürdü. Kayınpeder Kamil Öğüt suç aletiyle olay yerinden kaçarken, yaklaşık 2 kilometre ileride ormanlık alanda, cinayette kullandığı tüfekle jandarmaya yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Öğüt, sevk edildiği adliyede mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gelinini öldüreceğini eşine söylemiş

Kayınpeder Öğüt'ün savcılık ifadesinde gelini Hatice Öğüt'ü öldüreceğini eşine söylediği, eşinin böyle bir şey yapmaması gerektiğini ifade ettiği öğrenildi. Kamil Öğüt'ün, “Oğlumla aramızda yıllardan beri gidip gelmeme nedeniyle husumet vardır. Bunun nedeninin gelinimden kaynaklandığını düşünüyorum. Gelinime bundan dolayı öfkelendim. Oğlum Ramazan Bayramı'nda da gelmedi. Bayramdan bir iki gün önce gelinimi öldürmek istediğimi eşime söyledim. Eşim sakın böyle bir şey yapma diye karşı çıktı. Ancak 3 ay önce plastik kelepçe ve bıçak aldım. Hazırlık yaptım. Gelinimi öldürmek için zamanını kolladım. Olay günü ahıra girdiğini gördüm. Av tüfeğimi alıp ahıra girerek sırtına ateş ettim. Can çekiştiğini gördüm. Benzin dökerek ateş edip kaçtım. Oğlumla birlikte bize gelip gitmediklerinden dolayı bu cinayeti işledim. Pişmanım. Gelini öldürdükten sonra kendimi kelepçe ve iple asarak öldürmek istedim. Ancak jandarmalar gelip yakaladı” dediği ortaya çıktı.

Tutuklanan Kamil Öğüt hakkında nitelikli şekilde kasten öldürmek suçu nedeniyle iddianame hazırlanacağı öğrenildi.