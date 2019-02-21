Genç iş adamı Bodrum'dan Cumhur ittifakından listeye girdi

İlçede sözü geçen Melih Aydoğan yanına alan Ateş seçim çalışmalarını hızlandırdı.

Bodrum Belediye Başkan Adayı Tahir Ateş Bodrum'un güçlü isimlerinde genç iş adamı Melih Aydoğan'ı kontenjandan 2'inci sıradan meclis üyesi gösterdi. Ege gurup'un sahibi Bodrum Müsiad kurucu üyelerinden Ak Parti Turgutreis koordinatörü Melih Aydoğan Bodrum Belediyesini kazanmak için çalışmalarını hızlandırdı. Ak Parti'ye gönül vermiş önemli isimlerden biri olan Aydoğan “Bodrum'un sorunlarına derman olmaya geliyoruz. Alt yapı sorunundan, çöp sorununa, bozuk yollardan ilçenin birçok sorununu çözmek için elimizden geleni yapacağız. Halkın nabzını tutuyoruz ve Ak Parti Belediyeciliğini insanların sevdiğini gördük. Ak Belediyecilik halka hizmet eden bir sistemle yola çıkmıştır. Şu anda sorunlara çözüm olan değil, sorun olan bir belediyecilik anlayışı var. Biz bu anlayışı yıkmaya geliyoruz. Bizim en büyük referansımız Ak Belediyecilik sistemimizdir. Biz bu çalışmalarımıza Turgutreis mahallesinden başladık. Gezmediğimiz, gitmediğimiz kapı kalmayacak. Gerekirse kapı kapı gezip Ak Belediyeciliği anlatacağız. CHP'ye oy veren bir çok vatandaş artık yeter diyor. Bizde Bodrumlu olarak artık yeter, bu insanları oyla kandırmayın diyoruz. Yerel seçimlerde İnsanlar partilerine göre oy vermemeli. Hizmet getirecek insana göre oy vermeli. Bizim hizmetlerimiz ortada. Biz vatana hizmet ediyoruz, milletimize hizmet ediyoruz. Ben Turgutreisli olarak tüm sorunlarını çözmek için ant içtim. Yollarından, alt yapıya kadar tüm sorunları bizzat yaşayan bir Turgutreisli olarak bu yola baş koyduk” dedi..

Biz etnik kökenler göre ayrım yapmıyoruz. Bizim Cumhur İttifakında vatan hainleri yok, terör örgütü üyeleri yok, Fetö üyeleri yok. Bizim ittifakımzıda herkes var ama vatan haini, terör örgütleri yoktur. Biz vatan sevdası ile bu yola baş koyduk. Bizim işimiz gönül işi, hizmet işi. Allah'ın izniyle Bodrum'da 31 Mart'tan sonra Ak Belediyecilikle buluşacak” dedi.