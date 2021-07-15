Genç piyanistler İdil Biret ile sahneye alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi, yurtiçi ve yurt dışında yaşayan 15-25 yaş arası piyanist gençlere, dünyaca ünlü piyanist İdil Biret'in adını taşıyan festivalde orkestra eşliğinde sahne alma imkânı sağlıyor.

3'üncü Muğla İdil Biret Müzik Festivali'nde İdil Biret ile aynı sahneyi paylaşacak olan genç piyanistler belli oldu. Genç piyanistler seçmelerine başvuran adayları seçici jüride bulunan İdil Biret, Emre Elivar, Gökhan Aybulus, Can Okan ve Münif Akalın belirledi.

Jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucunda Hande Önder ve Duru Aydın, İdil Biret ile birlikte sahneye çıkacaklar. Jüri üyeleri tarafından belirlenen genç piyanistlerden Hande Önder 2 Ağustos, Duru Aydın 5 Ağustos tarihinde Marmaris Amfi Tiyatroda düzenlenecek olan 3'üncü Muğla İdil Biret Müzik Festivali'nde sahne alacaklar.

Genç piyanistler İdil Biret ile birlikte Chopin Spinato ve Büyük Polonez adlı eseri seslendireceklerdir. Genç Piyanistler Teşvik Ödülü ise Serdar Yekta Elmas kazandı. Elmas İdil Biret 'in önerisi üzerine elemede çaldığı eserleri 5 Ağustos 'da yapılacak festivalin kapanış konserinde seslendirecek.