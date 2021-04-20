Genç piyanistlere İdil Biret'le aynı sahneyi paylaşma fırsatı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, yurtiçi ve yurt dışında yaşayan 15-25 yaş arası piyanist gençlere, dünyaca ünlü piyanist İdil Biret'in adını taşıyan festivalde orkestra eşliğinde sahne alma imkânı sağlıyor.

Festival dahilinde seçilecek olan iki genç piyanist, 2-5 Ağustos 2021 tarihleri arasında geçekleşecek olan 3. Muğla İdil Biret Müzik Festivali'nde Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkstrası eşliğinde konserler verecek ve İdil Biret ile aynı sahnede festival programında yer alacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin genç piyanist seçmelerine katılacak olan adayların 1 Ocak 1996 ve 31 Aralık 2006 arası doğumlu olmaları ve Türkiye sınırları içerisinde ikamet ediyor veya öğrenim görüyor olmaları gerekiyor. (Yurtdışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başvuruları da kabul edilecek) Değerlendirmelerine tek aşamalı bir seçim sonucunda yapılacağı seçmelerde, jüri tarafından başarılı bulunan 2 piyanist Ağustos ayında yapılacak olan festivale katılmaya hak kazanacak. Genç Piyanist Seçmelerine katılacak olan adaylar başvurularını www.mugla.bel.tr adresinde yer alan online başvuru formunu doldurarak yapabiliyor.

Genç piyanistler seçmelerine başvuran adaylar arasından değerlendirmeyi yapacak seçici jüride İdil Biret, Emre Elivar, Gökhan Aybulus, Can Okan ve Münif Akalın bulunuyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 3. Muğla İdil Biret Müzik Festivali'ne katılmak isteyen vatandaşlar, Genç Piyanistler Seçmelerinin detaylı şartnamesine https://www.mugla.bel.tr/duyuru/3-idil-biret-muzik-festivali-genc-piyanistler-secmeleri linkinden ulaşabilirler.