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Genç ressamın sergisi ilgi gördü

Muğla’nın Datça ilçesinde kendi çabası ile öğrendiği resim çizmeyi ilerleten 18 yaşındaki Özlem Kılınç, ilk sergisini açmanın mutluluğunu yaşadı.

Muğla'nın Datça ilçesinde kendi çabası ile öğrendiği resim çizmeyi ilerleten 18 yaşındaki Özlem Kılınç, ilk sergisini açmanın mutluluğunu yaşadı.


Reşadiye Mahallesi'nde kendi kendine resim yapmaya başlayan Özlem Kılınç ilk resim sergisini Datça Liman Sergi Salonu'nda açtı.


Sergi açılış sonrası mutluluğu gözlerinden okunan Özlem Kılınç, “Bu benim ilk kişisel resim sergim. 08 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde özellikle açmak istedim. Dünyada ki kadınlara yapılan zulümler ortada, ben de bunlara resim yaparak dünya kadınlarına destek olmayı amaçladım” dedi.


Genç ressamın resimleri bir çok sanatsever tarafından beğeniyle karşılandı.

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