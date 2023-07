Genç şarkıcıdan Sibel Can'a övgü dolu sözler

Yıllardır Sibel Can'ın vokalistliğini yapan genç şarkıcı Umut Kaplan, önceki gün Bodrum Yalıkavak'taki Miya Beach'te sahne aldı.

Kariyer basamaklarını bir bir çıkan Umut Kaplan, usta sanatçıları aratmayan bir sahne performansı sergiledi. Repertuarında Sibel Can'ın şarkılarına da yer veren Kaplan "Profesyonel müziğe Sibel Hanımla başladım. Her konuda ve her zaman bana çok yardımcı oldu. Genç şarkıcıların gelişimine her zaman dikkat etti ve onları destekledi" diyerek, Sibel Can'a övgü dolu sözlerde bulundu. Kendisini dinlemeye gelen müzikseverlerle birlikte şarkılarını hep bir ağızdan seslendiren Umut Kaplan, muhteşem performansıyla büyük alkış aldı.

Sahnede sürpriz konuklar Cem Belevi ve Samet Tecer

Umut Kaplan'ı dinleyenler arasında şarkıcı Cem Belevi, Samet Tecer ve menajer Ecmel Kayahan da bulunurken, sahneye çıkıp hep birlikte Umut Kaplan'a eşlik ettiler.