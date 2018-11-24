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Genç yazar ilk kitabını Başkan Kocadon'a sundu

Mental Koç ve Yazar Cenk Avdan, “Bize Hiçbir Şey Doğru Öğretilmedi” adlı ilk kitabını imzalayarak Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’a hediye etti.

Mental Koç ve Yazar Cenk Avdan, “Bize Hiçbir Şey Doğru Öğretilmedi” adlı ilk kitabını imzalayarak Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'a hediye etti.



1992 İzmir doğumlu, küçük yaşından itibaren ise yaşamını Bodrum'da sürdüren Cenk Avdan, yayımladığı ilk kitabının mutluluğunu, sanatın ve kültürün destekçisi olduğuna inandığı Başkan Mehmet Kocadon ile paylaştı.



Kitabını imzalayıp Başkan Kocadon'a hediye eden Cenk Avdan, kitabında üç bölüm şeklinde aşk, inanç ve saygı temalarından bahsettiğini ve kitabının sonsuz aşkı, kırılmaz inancı ve bitmeyen saygıyı kişinin yaşamına iade etmeyi vaat eden bir bütünlük taşıdığını belirtti.



Genç yaşında yazarlığa olan merakından dolayı yazarı tebrik eden Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, “Yayınladığı ilk kitabıyla beni ziyaret ettiği için ve kitabını şahsım adına imzalayıp bana sunduğu için kendisine teşekkür ediyorum, çalışmalarında başarılar diliyorum. Okuyucusu bol olsun” dedi.

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