Gencin ölümüne sebep veren kamyon şoförüne ev hapsi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kırmızı ışık ihlali yaparak motosiklete çarpıp kaçan ve 25 yaşındaki gencin ölümüne sebep veren kamyon sürücüsü Y.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından ev hapsine çarptırıldı.

Geçtiğimiz 8 Mart günü Marmaris- Datça karayolu üzerinde kırmızı ışık ihlali yaparak motosiklete çarpıp kaçan ve genç motosiklet sürücüsü Hüseyin Arslaner'in ölümüne sebep veren kamyon sürücüsü Y.K. ev hapsine çarptırıldı. Şoför Y.K.'ya verilen cezayı yetersiz bulan gencin ailesi ise yas döneminin bitmesinin ardından haklarını aramaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaza anı bölgedeki güvenlik kamerasınca anbean görüntülenirken kamyoneti ile birlikte olay yerinden kaçan Y.K. (51) Değirmenyanı mevkiinde durduruldu. Edinilen bilgiye göre kaza anında yaşadığı korku ve şok etkisi ile kaçtığı öğrenilen Y.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarılan Y.K.‘ya yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi cezası verildi.

25 yaşında hayatını kaybeden Turizmci Hüseyin Arslaner, memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki Küçükyapalak Mahallesi'nde toprağa verildi. Gencin ani ölümü sevenlerini yasa boğarken, verilen karara isyan eden Arslaner'in yakınları, yas süreci bitince haklarını aramaya devam edeceklerini ifade etti.