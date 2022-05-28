Gençler Tekvando şampiyonası Muğla'da başladı

Şampiyonanın açılışına Muğla Valisi Orhan Tavlı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş katıldı.

Açılış seremonisinin ardından yaklaşık 3 bin sporcu Türkiye şampiyonası için mücadele edecek.