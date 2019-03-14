Gençlerden Dr Mehmet Nil Hıdır 'a sürpriz kutlama

Fethiye AK Parti İlçe Gençlik Kolları 14 Mart Tıp Bayramı'nda yıllarca doktorluk yaparak Türkiye'ye hizmet etmiş AK Parti Muğla Büyükşehir Adayı Dr. Mehmet Nil Hıdır'ın gününü sürpriz organizasyon yaparak kutladı.

AK Parti Fethiye Seçim Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen organizasyona AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Bekir Yıldız, Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhittin Kayabaş ve AK Parti Fethiye İlçe teşkilatı üyeleri yoğun katılım gösterdi.

Sürpriz organizasyon için hazırlanan pastanın üzerinde yazan "Muğla 'yı Dr. Mehmet Nil Hıdır'a emanet ediniz " sözü dikkat çekti.

Yoğun temposunun arasında hazırlanan organizasyonu memnuniyetle karşılayan Dr. Hıdır "bugün Tıp Bayramı dolayısıyla doğrusu hastanelerimizi ziyaret edip doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın gününü tek tek kutladık. Şu anki görevim siyaseten olduğu için kutlamaktan kutlanmayı hak ettiğimi unutmuştum. Doktorluk mesleği kutsal bir görevdir çok değer veririm. Çok da emeğim geçmiştir. Organizasyonda emeği geçen arkadaşlarıma çok teşekkür ederim "dedi.

Gençlik kollarının pastası ardından kadın kolları da çiçek takdim etti.