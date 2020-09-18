Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Dünya Ralli Şampiyonası'na start verdi

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası 5'inci yarışı Türkiye Rallisi, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun bayrak kaldırmasıyla Marmaris‘te başladı.

2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası 5. yarışı olan Türkiye Rallisi'nde startı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi. Bu yıl kovid-19 pandemisi nedeniyle seyircisiz gerçekleştirilen organizasyonda start Marmaris merkezden verildi. Dünya Ralli Şampiyonası'nda heyecan pazar günü yapılacak kapanış seremonisi ve ödül töreniyle noktalanacak.

Bakan Kasapoğlu'ndan sonra Muğla Valisi Orhan Tavlı, İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, ralli şampiyonu ve onursal Tosfed başkanı Fia üyesi Serkan Yazıcı ve Muğla Ak Parti milletvekilleri bayrak kaldırarak araçlar yarışa başladı.

Bakan Kasapoğlu, “Türkiye yine ev sahibi olarak bir uluslararası organizasyona daha gerçekleştiriyor Marmaris Muğla Datça Bu anlamda hakikaten bu yıl üçüncüsü yapılan dünya ralli şampiyonası ülkemizin her alanda zirveye oynaşını hep birlikte görüyoruz yaşıyoruz. Spor turizmini de geliştirmek için önemli adımlar attık. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde her alanda olduğu gibi spor alanında da ilerlemeye devam edeceğiz” dedi.

Araçların yarış almasından sonra Bakan Kasapoğlu bir yarış arabasına binerek gazetecilere poz verdi.