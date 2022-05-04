İhlas Haber Ajansı

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Geri dönüşler başladı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Ramazan Bayramı tatilini tamamlayanlar, dönüş yolculuğuna geçti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Ramazan Bayramı tatilini tamamlayanlar, dönüş yolculuğuna geçti. Otellerdeki doluluk oranı yüzde 60'lara düştü.


Bodrum'a Ramazan Bayramı tatili için gelenler, geçen cuma günü ilçenin giriş istikametinde yoğunluk oluşturmuştu. Tatillerini tamamlayan yerli turistler, dönüş yolculuğuna geçerken, bu kez çıkış yönünde yoğunluk oluşturdu.


Emin Anter Bulvarı, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Konacık Atatürk Bulvarı üzerinde zaman zaman bölgesel araç yoğunluğu oluştu. Öte yandan Bodrum'da bayram döneminde yüzde 80-90'lara ulaşan doluluk oranlarının yüzde 60'lara düştüğü bildirildi.

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