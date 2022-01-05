“Geri Dönüşüm” ile örnek oluyor

Sürdürülebilir bir çevre bilincinin önemine dikkat çeken Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş şunları söyledi: ‘'Menteşe Belediyesi olarak daha yaşanabilir bir kent, sürdürülebilir bir çevre bilincini oluşturmak için geri dönüşümü destekliyor ve çok önemsiyoruz. Bu amaçla kentimizin farklı noktalarına konuşlandırdığımız ayrıştırma ünitelerimiz ile atıklarımızı sınıflandırıyoruz. Halkımız da geri dönüşümün konusunda oldukça bilinçli ve öneminin farkındalar. Belediye olarak bu farkındalığı oluşturmak için yarışmalar da düzenliyoruz. Hedefimiz ayrıştırılabilir atıkları doğaya zarar vermeden geri dönüşüme kazandırarak, geleceğe daha yaşanabilir bir çevre bırakmak ve bu sayede ülke ekonomisine de katkı sağlamak”

Menteşe Belediyesi, ayrıştırılan ve geri dönüşüme kazandırılan atıklar sayesinde, geri dönüştürülen her 1 ton kâğıt/karton atık ile onlarca ağacı da kesilmekten kurtardı.