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Geri dönüşüm merkezi cayır cayır yandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bulunan geri dönüşüm merkezinde yangın çıktı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan geri dönüşüm merkezinde yangın çıktı. Tesiste çıkan yangında oluşan dumanlar kilometrelerce öteden görüldü.


Ortakent Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm merkezinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüyen yangına ilk olarak tesiste çalışan işçiler müdahale etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis, 112 sağlık ekipleri, itfaiye, AKUT, 911 Muğla arama kurtarma ekipleri ve Orman İşletme Şefliğine ait arazözler olay yerine geldi. Yangını söndürmek için uzun süre alevlerle mücadele eden ekiplere, işçiler de kovalarla su dökerek yardım etti. Bazı işçiler dumandan etkilendi. Alevlerin çıkardığı siyah dumanlar ise kilometrelerce öteden görüldü. Dumanları gören bazı vatandaşlar ise tesiste çıkan yangını izledi.


Yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangın sonrası soğutma çalışması başlatıldı.

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