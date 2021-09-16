Geri dönüşüm ödülleri sahiplerini buldu

Bu kapsamda düzenlenen ödüllü atık pil ve bitkisel atık yağ yarışması ile geri dönüşüme katkı sağladıklarını kaydeden Başkan Gümüş, “Halkımızda geri dönüşüm ile bir hassasiyet oluşması için düzenlediğimiz yarışmamızın bu dönemki kazananları Cumhuriyet Apartmanından 20 kilogram bitkisel atık yağ toplayan Pakize Çolakoğlu hanımefendi ve Vedat Kayaoğlu apartmanından 33 kilogram atık pil toplayan Mehmet Doğan beyefendi oldular. Her ikisini de tebrik ediyor, duyarlılıklarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Gelecek nesillere daha yaşanabilir, daha temiz bir Menteşe bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Yarışmada dereceye giren vatandaşlar çöp konteynırı, yüzey temizleyici, çamaşır suyu, cam sil ve çöp torbasının bulunduğu temizlik setiyle ödüllendirildiler.