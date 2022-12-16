Gezici atölyeler zaman ve maliyetten tasarruf sağlıyor

Gelişmiş teknoloji ve donanımlı personel ile hizmet veren MUSKİ Genel Müdürlüğü, envanterinde bulunan araç, iş makinesi ve jeneratörlerin onarımlarını mobil olarak yerinde gerçekleştiriyor.

MUSKİ Genel Müdürlüğü, Mobil Bakım Onarım Araçları ile periyodik bakım ve onarım işlemlerini gece gündüz demeden 7/24 iş sahasında gerçekleştirerek hizmetlerin aksamamasını sağlıyor.

Envanterinde 5 adet Mobil Bakım Onarım Aracı bulunan MUSKİ Genel Müdürlüğü, 2022 yılı içerisinde yaptığı bakım ve onarım işleminin yaklaşık yüzde 41'ini iş sahasında gerçekleştirdi. Mobil Bakım Onarım sistemi ile arıza yapan ya da bakım periyoduna ulaşan araçlar atölye nakillerine gerek kalmadan ihtiyaçları minimum sürede iş sahasında gerçekleştiriliyor.

MUSKİ, kendi bakım aracını kendisi tasarladı

MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, envanterlerinde bulunan Mobil Bakım Onarım Araçlarının kendileri tarafından tasarlandığı ifade edildi. Kendilerinin tasarlayıp hizmete sunduğu araçlar sayesinde Muğla'nın neresinde olursa olsun MUSKİ'ye ait arıza yapan araçların bulundukları yerde tamir edilebileceğinin ifade edildiği açıklamada, “Araçlarımız MUSKİ Genel Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından tasarlandıktan sonra dışarıdan bir firmaya yaptırılmıştır. Söz konusu araçlarımız seyyar jeneratör, Kompresör, Yıkama Ünitesi, Sabit Matkap, Taşlama, Yağlama pompaları, Vinç Sistemi ve Kaynak Makinesi ekipmanlarının yanı sıra her türlü bakım onarım faaliyetlerini gerçekleştirebilecek set ve alet malzemeleriyle donatılmıştır. Bünyemizde bulunan araçlarımızda herhangi bir sıkıntı çıktığı zaman onarımlarını Mobil Bakım Onarım araçlarımız ile gerçekleştiriyoruz. Bu da bize maddi ve zaman anlamda çok büyük tasarruf sağlıyor. Su ve Kanalizasyon hizmetlerinde yüksek standartlarda hizmet sunan, sürekli gelişen, etkin ve alanında güven duyulan su idaresi olma yolunda ve vizyonumuzun ışında ihtiyaç duyduğumuz sürati ve etkinliği kazanmamıza destek sağlayacak olan bu araçlar ile vatandaşlarımıza daha iyi hizmet etmeye devam edeceğiz” denildi.